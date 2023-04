Violenza sessuale sul treno regionale Milano-Treviglio: ragazza stuprata alle 11 del mattino

di Redazione web

Violenza sessuale choc sul treno dei pendolari diretto a Treviglio (Bergamo). La vittima è. una ragazza di 21 anni ha denunciato di avere subito una violenza sessuale oggi attorno alle 11. La giovane è stata portata all'ospedale di Treviglio, ancora sotto choc. «Senza neanche accorgermene, mi ha afferrata e tirata verso di sé. Mi ha costretta a stendermi con la forza sui sedili, poi mi è salito sopra mentre io ero stretta tra il finestrino e un sedile», le sue parole al Corriere della Sera che ha rivelato la storia.

Violenza sessuale choc sul treno: cosa è successo

Tutto è successo sul treno partito da Milano Porta Garibaldi, alle 10.26. La giovane aveva chiesto informazioni su come raggiungere Bergamo all'uomo, 40 anni, pelle scura, forse sudamericano. È salita sul treno diretto a Treviglio. Dopo che l'unico passeggero presente nel loro vagone si è spostato, il violentatore l'ha spinta e afferrata, stringendola tra il sedile e il finestrino.

Il racconto drammatico

«Ha iniziato a baciarmi in bocca e sul collo, mi sono sentita le mani addosso dappertutto - spiega la ragazza al Corriere -. Avevo i pantaloni abbassati. Per lo choc ho perso conoscenza. In un momento di lucidità - prosegue -, ho urlato più forte che potevo e gli ho sferrato un colpo sotto il mento. Ho iniziato a correre finché ho trovato il controllore e con lui siamo corsi fino in cima al treno, dove c’era la polizia. Le porte del treno sono state immediatamente chiuse, è stata fatta arrivare una pattuglia, ma lui era riuscito a scappare, credo tra Forlanini e Porta Vittoria».

Il violentatore in fuga

Il violentatore è fuggito a una delle fermate fatte mentre la 21enne cercava il controllore. La vittima è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Treviglio. La polizia ferroviaria ha subito avviato le indagini.

