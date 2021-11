Covid Scuola, il medico no vax Maria Amici a prof e bidelli: «Chi è contrario a vaccinarsi faccia ricorso»

«L'imposizione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico è un fatto gravissimo. Consiglio a chi è contrario il ricorso, anche se l'esito lo vedremo tardi». A parlare è Mariano Amici, il medico no vax di Ardea (Roma), sospeso senza stipendio.

E aggiunge: «I bidelli, professori, presidi non ancora vaccinati contro il covid e che ritengono di non poterlo fare senza rischi, non si vaccinino. Non si mette a repentaglio la propria salute per subire una imposizione».

Il medico no vax, parlando all'Adnkronos, si esprime anche in merito allo stipendio ridotto per chi non si vaccina: «Purtroppo il professore soccombe - risponde all'Adnkronos - Un governo serio, convinto di fare la giusta azione, dovrebbe rispondere con una soluzione simile al reddito di cittadinanza, trovare una scappatoia al cittadino che non vuole vaccinarsi. O è ricatto. E' incomprensibile - prosegue Amici - l'obbligo limitato ad alcune categorie, perché si crea una disparità fra individui. Se il vaccino protegge, deve proteggere tutti, altrimenti è inutile farlo. Inoltre, la propaganda dice che il vaccino è miracoloso, ma tace sul consenso informato. Infine - conclude - anche l'Istituto superiore della sanità dice che il vaccino non ti protegge e non impedisce la diffusione del virus. Di fronte a tutto questo, che senso ha imporre la vaccinazione obbligatoria al professore di scuola o alle forze dell'ordine? Non andrebbe imposta a nessuno».

