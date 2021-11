Covid, gli anestesisti: «Ricoveri in rianimazione in aumento»

Covid: gli anestesisti si dicono preoccupati per l'aumento dei ricoveri in rianimazione, specialmente in alcune zone d'Italia, ma per il momento il sistema sanitario sta reggendo.

Lo ha dichiarato, all'AdnKronos Salute, Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), facendo il punto della situazione epidemiologica. «C'è un aumento dei ricoveri nelle terapie intensive, ci preoccupano soprattutto il Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano» - spiega Vergallo - «Ma il fatto che sia un trend lineare e non esponenziale, come è accaduto nello stesso periodo dello scorso, ci lascia ben sperare una crescita lenta e lineare. Il sistema quindi per ora tiene e abbiamo fiducia nelle nuove misure».

Sul possibile arrivo a breve del picco degli accessi in rianimazione, «non possiamo dirlo - avverte - vediamo come vanno le prossime settimane». Gli anestesisti avverto però che un aumento dei ricoveri Covid in terapia intensiva ha «una ripercussione sulle attività non-Covid, a soffrire sono gli indici di erogazione di salute per i pazienti che attendono interventi e cure», conclude Vergallo.

