Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 maggio 2022: 19.666 nuovi positivi e 105 morti. Calano le terapie intensive

Covid in Italia, il bollettino di oggi venerdì 27 maggio 2022. Sono 19.666 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.322. Le vittime sono invece 105, in aumento rispetto alle 94 di ieri.

Sono 198.897 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 203.607. Il tasso di positività è al 9,89%, stabile rispetto al 9,98% di ieri. Sono 252 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.558, ovvero 224 in meno rispetto a ieri.

Sono 738.946 le persone attualmente positive al Covid, 14.802 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.355.119 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.476. I dimessi e i guariti sono 16.449.697, con un incremento di 34.748 rispetto a ieri.

Covid nel Lazio: 2.441 nuovi casi e 6 morti

«Oggi nel Lazio su 4.566 tamponi molecolari e 17.775 tamponi antigenici per un totale di 22.341 tamponi, si registrano 2.441 nuovi casi positivi (-186), sono 6 i decessi (+1), 605 i ricoverati (-14), 37 le terapie intensive (-2) e +4.059 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.432». È quanto fa sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato (

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Maggio 2022, 16:48

