Covid in Italia, il bollettino di sabato 16 ottobre 2021: 2.983 nuovi casi e 14 decessi

Covid in Italia, il bollettino di sabato 16 ottobre. Sono 2.983 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, con 472.535 tamponi processati, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri. Il tasso di positività è allo 0,6%, pressoché stabile rispetto allo 0,5% di venerdì. In calo terapie intensive (-5) e ricoveri (-74). I guariti sono 3.419.

Covid nel Lazio, il bollettino di sabato 16 ottobre 2021: 222 nuovi casi (81 a Roma) e 5 morti

Sono 352 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 5 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 12 (ieri 20). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.371, rispetto a ieri sono 74 in meno.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 78.071, con un calo di 451 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.715.464, i morti 131.517. I dimessi e i guariti sono invece 4.505.876, con un incremento di 3.419 rispetto a ieri.

Lombardia

Con 106.211 tamponi effettuati sono 432 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in crescita allo 0,4 (ieri 0,2%) . Diminuiscono sia i ricoverati nei reparti ordinari (-10, 287) sia quelli in terapia intensiva (-1 55). Non ci sono nuovi decessi e quindi il totale dall'inizio della pandemia resta di 34.112 morti. In particolare, i nuovi casi per provincia sono 109 a Varese, 104 a Milano, 41 a Brescia, 37 a Bergamo, 23 a Cremona, 21 a Como e a Pavia, 20 a Monza e Brianza, 9 a Lodi, 8 a Lecco, 7 a Mantova, 1 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Ottobre 2021, 18:01

