Covid, Fedriga: «Folle chiudere con gli ospedali vuoti, ma anche buttare via l'arma del vaccino»

Covid, Massimiliano Fedriga fa il punto sui nuovi criteri che le Regioni hanno proposto al Governo per stabilire eventuali restrizioni. Il presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni è intervenuto al Tg2 Post per discutere anche della propaganda politica che strizza l'occhio ai no-vax.

Covid, Fedriga: «Ingiustificabile chiudere con gli ospedali vuoti»

«La conferenza delle Regioni ha fatto oggi una discussione e ha escluso» l'ipotesi del passaggio in zona gialla una volta superata la soglia del 5% delle terapie intensive, «perché sarebbe ingiustificabile chiudere il paese con gli ospedali vuoti». Lo ha riferito il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ospite alla trasmissione 'Tg2 Post' di Rai 2. «Con quelle percentuali, oggettivante vuol dire far diventare tutta Italia gialla», ha aggiunto Fedriga. «È chiaro che dobbiamo prestare massima attenzione a come si evolve la pandemia - ha sottolineato -, soprattutto sulle ospedalizzazioni, perché se ci fidiamo del vaccino è chiaro che in prospettiva il problema non è se uno si contagia ma se la malattia si aggrava e richiede cure ospedaliere».

Covid, Fedriga: «Il Green pass è occasione per le aperture»

Il Green pass «non rischiamo di farlo percepire ai cittadini come un'opportunità di chiusure ma di aperture». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ospite alla trasmissione 'Tg2 Post' di Rai 2. Fedriga ha poi ribadito la proposta delle Regioni: «ciò che oggi è chiuso in zona bianca, come discoteche, eventi e stadi, si può aprire con il green pass, che è un'opportunità in più e non in meno». «Serve l'equilibrio in questo momento - ha sottolineato - e non le tifoserie. Penso che dividere il paese in un momento di pandemia sia una follia. Noi dobbiamo tenere il paese unito perché tutti vogliamo uscire dalla pandemia e salvare l'economia».

Covid, Fedriga: «Folle buttare via l'arma del vaccino per le fake news»

Massimiliano Fedriga ha parlato anche del tema del vaccino: «Invito tutti a vaccinarsi, in particolar modo mi preoccupano maggiormente i 2,5 milioni di over 60 non vaccinati e gli oltre 5 milioni di over 50 non vaccinati. Il vaccino protegge prima di tutto noi stessi ed è l'arma che ci consente di tornare a una vita normale. È una follia buttarla via inseguendo fake news che troppo spesso circolano sui mezzi di comunicazione informali».

