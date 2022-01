Covid, verso una svolta nel conteggio dei ricoveri: «Positivi asintomatici non saranno considerati»

Nel conteggio dei ricoveri Covid arriva la svolta. Accogliendo le richieste delle Regioni, il ministero della Salute ha diramato una circolare in cui si escludono i pazienti ricoverati per cause diverse ma positivi al Covid dall'elenco dei ricoveri e quindi dal relativo calcolo dell'occupazione dei posti letto in area medica.

Troppo lavoro, medici con nervi a pezzi. Casi di Tso e scene di isteria: «È allarme»

La circolare a firma della direzione generale della Prevenzione e di quella per la Programmazione sanitaria, sottolinea che «il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid-19, qualora sia assegnato in isolamento al reparto di afferenza della patologia per la quale si rende necessario il ricovero, pur essendo tracciato come 'caso' non sarà conteggiato tra i ricoveri dell'Area Medica Covid, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti».

Covid in Italia, Rt sale ancora a 1,56: l'incidenza schizza a duemila casi

A partire dal primo febbraio, stabilisce il ministero, il bollettino conterrà un nuovo campo, comprendente i «pazienti Covid ricoverati per cause diverse»: fino ad allora, questi saranno elencati nelle note generali. Rimane invariata, invece, la definizione di caso Covid: i pazienti ricoverati positivi, a prescindere dai sintomi, «vanno tracciati come casi e comunicati ai sistemi di sorveglianza esistenti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA