Covid, ci si può riammalare dopo il primo contagio? Primi sei casi di reinfezione in cinque stati

È uno dei quesiti ai quali non si era ancora riusciti ad avere una risposta. A distanza di alcuni mesi dall'inizio della, iniziano ad apparire nella letteratura scientifica evidenze di. «L'Ecdc ha recentemente pubblicato un documento sulle reinfezioni da Covid-19, nel quale passa in rassegna la casistica disponibile in letteratura», sottolinea. Il documento dell'Ecdc evidenzia sei casi di reinfezione in cinque paesi. Il primo è stato documentato da un team di ricercatori del dipartimento di microbiologia dell'Università di Hong Kong, e riguarda la reinfezione di una persona a distanza di 142 giorni dal primo contagio, con un ceppo di virus diverso da quello che aveva innescato la prima infezione.Il paziente,, era stato ricoverato in ospedale a fine marzo con sintomi lievi ed era stato dimesso a metà aprile. La seconda infezione è stata individuata il 15 agosto dopo un controllo all'aeroporto di Hong Kong, dove il paziente era tornato dopo un viaggio in Spagna con scalo in Gran Bretagna. I ricercatori della University of Nevada, Reno School of Medicine e dal Nevada State Public Health Laboratory hanno segnalato il caso di diche era risultato positivo a metà aprile, con sintomi moderati, e che si è reinfettato a fine maggio, sviluppando questa volta una forma più severa di Covid-19.Sempre negli Stati Uniti, in Virginia, è stata recentemente descritta la reinfezione di, che dopo essersi infettato il 21 marzo ed aver superato l'infezione dieci giorni dopo, è stato nuovamente testato positivo il 24 maggio, e nel secondo episodio ha avuto sintomi più severi rispetto alla prima infezione.In Belgio è stato riportato l'episodio die si è nuovamente infettata a giugno ad opera di un ceppo di virus che presentava undici mutazioni rispetto a quello della prima infezione. Un caso simile è stato comunicato in Olanda dall'Erasmus Medical Center di Rotterdam: anche in questo caso le sequenze genetiche hanno confermato che i virus che hanno causato la prima e la seconda infezione sono di ceppi diversi, ma in questo casocon un sistema immunitario indebolito.