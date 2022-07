Covid, il bollettino di oggi sabato 16 luglio 2022. In Italia ci sono 89.830 nuovi casi di coronavirus a fronte di 398.338 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 96.384 con 391.008 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 111 decessi (contro i 134 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 169.846. In terapia intensiva sono ricoverati 405 pazienti (+10) mentre i guariti sono 69.489. Tasso di positività al 22,6% (in calo rispetto al 24,7% del giorno prima).

Covid, il bollettino di sabato 16 luglio: oggi 89.830 nuovi contagi e 111 morti

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Luglio 2022, 16:47

