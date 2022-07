Covid, Rezza: «Aumentano i ricoveri in area medica, importante fare la quarta dose»

(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2022 «Questa settimana continua a crescere il tasso di incidenza di casi Covid, ma a ritmi un po' più lenti. Diminuisce leggermente anche l'Rt anche se siamo sopra l'1. C'è un bell'aumento per quanto riguarda i ricoveri in area medica ma non assistiamo alla congestione nelle terapie intensive», le parole di Giovanni Rezza del Ministero della Salute sui dati Covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Crisi respiratoria causa covid: bimbo di 7 anni morto in ospedale #Frosinone https://t.co/YeRLgtq8X7 — Leggo (@leggoit) July 15, 2022

