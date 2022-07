Covid, bambino di 10 anni muore in ospedale: crisi respiratoria fatale

Bimbo deceduto per il virus covid. E' successo nel Lazio. Un bambino di 10 anni, e non 7 come erronamente diffuso in un primo momento, è morto all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove era ricoverato da questa mattina a causa di una crisi respiratoria dovuta al Covid 19. I familiari hanno sporto denuncia appena appresa la notizia del decesso, considerato che avevano chiesto con insistenza di trasferire il bambino a Roma, secondo quanto raccontato. A rivelarlo è Il Messaggero in un articolo a firma di Giovanni Del Giaccio.

In ospedale è stata fatta intervenire la Polizia per chiarire l'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione dei familiari pare non fosse immediatamente disponibile un'ambulanza per il trasferimento in rianimazione a Roma.

Bimbo di 10 anni morto per covid: le indagini della Procura

La salma del bambino è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eseguire gli esami necessari e verificare le cause del decesso. Sull'episodio indaga personale della squadra mobile della Questura di Frosinone dopo un primo intervento della "Volante". Si sta verificando se davvero non fosse disponibile il mezzo per trasferirlo nella Capitale. Il bambino viveva a Patrica con la famiglia. Dalla Asl rendono noto che stanno svolgendo le verifiche del caso e di essere «a disposizione per collaborare e chiarire cosa sia successo»

Crisi respiratoria causa covid: bimbo di 7 anni morto in ospedale #Frosinone https://t.co/YeRLgtq8X7 — Leggo (@leggoit) July 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Luglio 2022, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA