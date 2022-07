Covid, il bollettino di oggi. 96.384 nuovi contagi e 134 morti. Tasso di positività in calo

Covid, il bollettino di oggi venerdì 15 luglio 2022. Sono 96.384 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.122. Le vittime sono invece 134, in netta crescita rispetto alle 105 di ieri.

COVID: IL BOLLETTINO DI OGGI IN ITALIA

Il tasso di positività è al 24,6%, in calo rispetto al 26,2% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 391.008 tamponi. Sono invece 395 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 52.

I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più.

