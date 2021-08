Covid Italia, bollettino oggi 21 agosto: 7.470 casi (1.739 solo in Sicilia) e 45 morti. Impennata di contagi anche in Veneto

Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 21 agosto 2021. Secondo quanto diffuso dal ministero della Salute sono 7.470 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 7.224. Sono 45 invece le vittime in un giorno, in lieve calo rispetto alle 49 di ieri. Sono 255.218 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 220.656. Il tasso di positività è del 2,93%, in leggero calo rispetto al 3,2% di ieri.​

Covid, il bollettino: i dati dalle regioni

Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.478.691, i morti 128.728. I dimessi e i guariti sono invece 4.216.542, con un incremento di 5.462 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi salgono a 133.421 con un aumento di 1.959 casi nelle ultime 24 ore.

Covid, il bollettino: il dato sui ricoveri. Sono 466 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.733, rispetto a ieri sono 41 in più.

Impennata di casi in Veneto

Impennata dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto: il bollettino regionale segnala 744 nuovi contagi, che portano il totale a 449.043, e 3 decessi, con il totale a 11.666. Aumentano (+30) anche gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.694. Lieve la crescita nelle strutture ospedaliere, con 226 pazienti nei reparti non critici (+2) e 49 (+1) nelle terapie intensive.

Lazio, 553 nuovi casi

Oggi, nel Lazio, «si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234. Lazio rischio basso». Lo comunica l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Nelle province si registrano 122 nuovi casi: nella Asl di Frosinone si registrano 42 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 38 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 23 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Toscana, 4 morti

Altri 639 nuovi positivi (età media 36 anni) e altri quattro morti per il Covid (età media 69,5 anni, due deceduti a Lucca, uno ciascuno a Firenze e Arezzo) in un giorno in Toscana secondo il report della Regione. Il totale delle vittime in Toscana sale a 6.974 persone. Salgono invece a 265.757 i casi totali dall'inizio della pandemia (+0,2%) mentre i guariti sono stati 744 nelle 24 ore e crescono in percentuale un pò di più dei nuovi positivi (+0,3%) raggiungendo quota 246.518 totali. Attualmente i positivi sono 12.265 (-0,9% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 374 (+3 unità) di cui 41 in terapia intensiva (dato a saldo invariato su ieri). Altri 11.891 positivi sono in isolamento a casa «poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi» (-112 unità su ieri, pari al -0,9%). Ci sono inoltre 11.697 persone (-41 unità su ieri, -0,3%) isolate in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate e devono osservare la quarantena fiduciaria.

Campania, contagio in calo

Sono 585 le persone risultate positive al Covid oggi in Campania a fronte di 16.295 test effettuati (il tasso di positività scende ancora e passa dal 4,12% al 3,59%). Le persone decedute, nelle ultime 48 ore, come informa l'Unità di Crisi della Regione, sono 2. I posti letto di terapia intensiva sono 22 quelli occupati (dato uguale a quello precedente). I posti letto di degenza occupati sono 344 rispetto ai 348 precedenti.

Emilia Romagna, 622 nuovi casi

Sono 622 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su poco più di 28mila tamponi nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagiati è di 34 anni. Tra le province con la maggiore circolazione del virus spiccano ancora Modena (110 nuovi casi), Bologna (93), Rimini (78) e Parma (77). Stabili i ricoveri per Covid-19, con 46 persone in terapia intensiva (due in più) e 376 negli altri reparti (tre in meno). Purtroppo ci sono altre due vittime: un 89enne del Parmense e un 83enne della provincia di Forlì-Cesena. I casi attivi ad oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri), il 97% a casa con sintomi lievi.

Sardegna, due decessi

Altri due decessi e 313 nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, sulla base di 3.234 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 6.834 tamponi. Il tasso di positività è del 4,5 per cento. Le vittime sono una donna di 79 e un uomo di 82, entrambi residente della città metropolitana di Cagliari. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+1), quelli in area medica 190 (+11). In totale sono 7.498 (+73) le persone in isolamento domiciliare.

