Covid, anche l'Aifa approva il vaccino Moderna: ora partirà la distribuzione

Covid, anche l'Aifa approva il vaccino Moderna. Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), è arrivato anche l'ok da parte dell'ente omologo italiano. Si attende quindi il piano di distribuzione del nuovo vaccino contro il coronavirus anche in Italia.

Dopo il primo vaccino approvato e distribuito in Italia, quello di Pfizer e BioNTech, ora nel nostro paese si attende l'approdo anche del siero prodotto da Moderna che, secondo quanto indicato dall'azienda produttrice, garantirebbe un'immunità fino a due anni dalla somministrazione. L'immissione del vaccino Moderna potrà quindi ulteriormente accelerare le vaccinazioni nel nostro paese, il secondo in Europa dopo la Germania per numero di vaccinazioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 17:49

