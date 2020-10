Covid, mamma in ospedale con la figlia di 20 giorni: «Non avete idea di cosa si vive qui»

Elisa Volpe, la giovane mamma di Piano di Sorrento ricoverata al Policlinico della Federico II perché contagiata dal Covid-19 insieme alla sua bambina di soli 20 giorni, ha lanciato un appello attraverso i social media.

Pubblicato da Elisa Volpe su Giovedì 15 ottobre 2020

«Una settimana fa mia figlia è risultata positiva al Covid-19 - afferma la madre - dopo essere stata portata all'ospedale San Leonardo, di Castellammare di Stabia. Risultata poi anche io positiva, ci hanno trasferite a Napoli, al Policlinico della Federico II, dove esiste un reparto nel quale i bambini e le mamme affette dal virus possono stare insieme. Potete immaginare il dolore, ma soprattutto la paura che ho avuto. Per fortuna la situazione di mia figlia non era poi così critica - prosegue Elisa Volpe - e lo stesso per quanto mi riguarda. Adesso lei sta bene, ed io sto ancora combattendo con questo maledettissimo virus - afferma ancora la donna - ma non avete idea di che cosa si vive in questi ospedale - e l'unica cosa che leggo è che vi preoccupate se i vostri figli vadano a scuola o meno. Proteggete i vostri figli e proteggetevi voi - conclude Elisa Volpe - perché questo mostro viene preso in mille modi e nessuno ne è immune, quindi abbiate la decenza di rispettare le restrizioni che vengono date dal Governo e di non remare contro le disposizioni che i sindaci emetteranno, perché è solo per il nostro bene».

La madre ringrazia infine il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che - afferma - «si tiene informato costantemente sulla nostra situazione».

