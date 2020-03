Coronavirus, Walter Ricciardi contro Christian Jessen: «Parole assurde, ci vediamo tra dieci giorni»

Coronavirus

I hope English people will not pay a high price in lives and suffering for these non evidence based words, see you in 10 days https://t.co/THuZdxtq1K — Walter Ricciardi (@WRicciardi) March 13, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Marzo 2020, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luoghi comuni, idiozie antiscientifiche e una spruzzata di razzismo:, la star di 'Malattie imbarazzanti', qualche giorno fa non si è fatto mancare niente nelle sue dichiarazioni sul. Secondo il medico britannico, infatti, la diffusione delsarebbe «una scusa degli italiani per non lavorare».In tanti hanno criticato ferocementeper le sue dichiarazioni. L'attaccante della Lazio,, ad esempio, non ha usato mezzi termini e su Instagram ha replicato così: «Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottanno... testa di c***o. Te lo dico col cuore: vai a c***are».Più moderate, anche in virtù del ruolo che si ricopre, ma non meno dure, le parole scelte da, membro dell'esecutivo dell'Oms e consulente del Ministero della Salute per l'emergenza. Su Twitter, il medico italiano, citando un pezzo dell'Independent che riportava le dichiarazioni di, ha commentato così: «Spero che il popolo inglese non paghi un prezzo elevato in termini di vite umane e sofferenza per queste parole non basate su prove scientifiche, ci vediamo tra dieci giorni».