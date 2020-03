Coronavirus, mezzo Veneto chiuso, Zaia a Conte: «Per Venezia, Padova e Treviso misura irrazionale. Ecco perchè»

Veneto si oppone alla creazione delle tre zone di isolamento nella regione previste dal Dpcm del Governo (comitato tecnico scientifico di supporto all'Unità di crisi chiede «lo stralcio delle 3 province di Padova Treviso e Venezia dal decreto». A fronte di cluster circoscritti, «e che non interessano in maniera diffusa la popolazione generale, non si comprende - è scritto nelle controdeduzioni - il razionale di una misura che appare scientificamente sproporzionata all'andamento epidemiologico».



I contagiati in tutto il Veneto ieri sera erano 598 a fronte degli oltre 3500 della Lombardia.



Il governatore ha inviato stamani una nota urgente al premier Conte per chiedere lo stralcio dal decreto sul Coronavirus che impone i divieti "sulla base - spiega - delle relazioni scientifiche"