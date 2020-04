Coronavirus, vende magliette per beneficenza in strada ma viene fermato e multato

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 18:27

Stava consegnando alcuneda vendere per, quando è stato fermato dalla polizia eper aver apparentemente violato le norme sull'emergenza. È accaduto ad un, tra i primi promotori di un'iniziativa perper il reparto di terapia intensiva degliLa denuncia arriva direttamente dall'imprenditore che ha ideato l'iniziativa, patrocinata anche dal Comune di: «Stavo consegnando nei punti vendita autorizzati le magliette per la raccolta fondi, quando una pattuglia della polizia mi ha fermato tra piazza Giordano e via Matteotti. Nonostante abbia mostrato agli agenti sia le maglie, sia i salvadanai per raccogliere le offerte dei cittadini, mi hanno comunque».A quel punto, laha deciso di chiarire quello che era un evidente equivoco: «Ilsarànon appena il nome dell'imprenditore sarà inserito negli elenchi delle persone autorizzate a circolare». L'iniziativa '' è nata dall'idea di alcuni cittadini: è possibile acquistare delle t-shirt in alcuni esercizi commerciali ancora aperti ed autorizzati, con una donazione minima di cinque euro. All'appello dei promotori hanno risposto tanti personaggi famosi in qualche modo legati alla città di Foggia: l'europarlamentare Mario Furore, Vladimir Luxuria, lo speaker del Foggia Calcio Guido Villani, Fausto Leali e Germana Schena.