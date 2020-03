Coronavirus, la solidarietà dai social alle strade con pasta e panieri: «Chi può metta, chi non può prenda»

coronavirus

Lanon ha messo in ginocchio solo ilMolte famiglie cominciano a sentire gli effetti dele ad avere fame. Accanto alle misure governative, sono nate tanteche hanno preso slancio dai social. Sulle bacheche di molti utenti compare sempre lo stesso messaggio che invita chiunque abbia bisogno a rivolgersi a loro in privato e in caso di bisogno. Aci sono pacchi di pasta lasciati per strada, mentre aarriva il paniere solidale con la filosofia «Chi può metta, chi non può prenda».Nel capoluogo partenopeo l'idea è nata dal tipico oggetto di vimini che viene calato dai balconi. Durante l'emergenza viene offerto alle tante persone in difficoltà: gli indigenti della prima ora e i lavoratori saltuari, ma anche quelli che chiudendo la loro attività - con i risparmi al limite alla terza settimana di quarantena - sono diventati i nuovi poveri. Nei giorni scorsi si è assistito, soprattutto alad assalti ai supermercati e ai carrelli della spesa altrui, a tentativi di fuga alla cassa e proteste davanti alle banche.Anche il Papa ha ricordato che le persone cominciano ad avere fame e mentre le autorità annunciano i buoni spesa, i social contribuiscono a rendere "virale" un messaggio di solidarietà. «Leggo di persone che non riescono a mettere il piatto a tavola. Leggo che ci sono genitori angosciati perchè non riescono più a garantire il pasto ai loro figli . Se leggi questo messaggio, e sei in difficoltà non sentirti in imbarazzo .. lasciami un messaggio in privato e farò il possibile per aiutarti. Un pacco di pasta, dello scatolame... insomma almeno un pasto te lo doniamo con tutto il cuore. Nessuno deve rimanere indietro», si legge su molte bacheche