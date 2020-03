Margherita, 52 anni, è la prima paziente che si risveglia dalla terapia intensiva a Cremona: «Ricordo il terrore prima di essere intubata»

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Marzo 2020, 22:14

Domenica 22 marzo, medici e infermieri dell'ospedale di Cremona hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, la prima paziente disi è svegliata dalla terapia intensiva.In un'intervista al Corriere della Sera, Margherita ha raccontato l'emozione che ha provato quando ha capito di avercela fatta. «Se chiudo gli occhi rivedo l’ansia di quel momento, io che penso alla mia famiglia a Crema, il timore di non farcela, di morire». Il giorno in cui le sue condizioni sono peggiorate, Margherita è finita in coma farmacologico, poi il risveglio. «».Grande entusiasmo all'ospedale di Cremona. I medici non avevano ancora assistito a un risveglio dalla terapia intensiva. «Il nostro rammarico, fino a ieri, è stato quello di non aver mai visto una persona sveglia. È qualcosa che ti distrugge dentro, che ti porti a casa la sera. Di fronte a quella scena abbiamo pianto, significa che qualcosa di positivo lo abbiamo fatto».