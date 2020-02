Coronavirus, quarantena per 80 abitanti di Terni: erano di ritorno da una manifestazione sportiva a Bergamo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Febbraio 2020, 15:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i. Ottanta persone residenti nella città dono stati messi in quarantena dopo aver partecipato sabato scorso a una manifestazione sportiva a Bergamo, uno dei luoghi vicini al focolaio deche è esploso in questi giorni.Un dirigente della società di Terni che è in contatto con la Usl Umbria 2 ha confermato la notizia. Non essendo Bergamo una zona ad alto rischio, inizialmente si era pensato a non porre delle limitazioni, ma poi si è scelta la massima precauzione, così è scattato il provvedimento per via di una scelta presa dalla Regione che ha invitato i cittadini a un periodo di isolamento fiduciario a scopo preventivo.Va specificato che nessuna delle persone ha sintomi della malattia, né ha avuto contatti con persone risultate infette (almeno per ora). Avendo però trascorso due giorni in una delle aree vicine a quelle più calde si è deciso, insieme alle autorità locali, di adottare misure precauzionali. Gli 80 ternani si sono sottoposti a una quarantena volontaria, ma per ora a nessuno di loro è stato effattuato il tampone.