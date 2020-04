Coronavirus a Napoli, c'è l'epidemia ma la gente affolla i Quartieri Spagnoli

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 19:23

La foto, scattata stamattina a via Speranzella nei Quartieri Spagnoli racconta più di ogni altra parola. Nonostante l'epidemia e gli appelli a restare a casa, stamattina c'era un intenso viavai tra negozi e botteghe, con piccoli assembramenti. Qualcuno con la mascherina, altri addirittura senza. Perché alla spesa pasquale nessuna sembra voler rinunciare.Leggi anche >Né ci si illuda che il problema sono i vicoli, che sono stretti, come ha detto nei giorni scorsi Luigi de Magistris. Perché anche dove le strade sono larghe, la scena, stamattina era la stessa.Questa era stamattina via Capitelli, a ridosso di piazza del Gesù.