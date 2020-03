Coronavirus, strage continua: mai così tanti morti in 24 ore. E L'Esercito porta via le bare

di Simone Pierini



Salgono i morti, con altre 475 vittime, 319 nella sola Lombardia, che rappresentano il record giornaliero registrato in Italia: come dire 20 decessi all'ora. E il dramma più grande è a Bergamo, dove ieri sera l'esercito con i camion incolonnati ha portato via le bare con le vittime che verranno cremate. Il totale è di 2978 persone che hanno perso la vita. E se il trend di questi giorni sarà confermato anche oggi, molto probabilmente supereremo il totale delle vittime registrate in Cina dall'inizio dell'epidemia, 3231 fino a ieri. Ma se da un lato sono stati superati i 35mila casi, arriva anche un segnale incoraggiante. I guariti in 24 ore sono stati oltre mille. Mai quanto ieri dall'arrivo del coronavirus nel nostro Paese, che ha portato il numero a quattromila.

Stando all'ultimo bollettino i malati sono 28.710, con un aumento di 2648, di cui 2257 ricoverati in terapia intensiva. La provincia di Brescia ieri è cresciuta più di Bergamo nel numero di contagiati, 484 nuovi positivi contro 312. Entrambe le province, singolarmente, registrano più casi sia dell'Emilia Romagna che del Veneto. Un picco determinato - secondo il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro - «da una circolazione molto elevata a livelli di aziende produttive e dall'età anziana della popolazione».

Per quel che riguarda la curva epidemiologica in tutta la nazione Brusaferro la definisce ancora «in crescita nel Nord Italia, meno in altre zone del Paese». Ma - aggiunge - «non dobbiamo illuderci, possiamo arginarla soltanto evitando contatti stretti».

E proprio per dare un'ulteriore stretta ieri la ministra dei trasporti Paola De Micheli ha firmato un decreto di tagli trasporto fal trasporto ferroviario e marittimo per tutto il Paese, in particolare per le isole.



riproduzione riservata ® Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA