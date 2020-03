Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Marzo 2020, 19:43

Laha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia . I contagi complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso, dei qualisono guariti esono deceduti. In questo momento le persone positive alinsono. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 2.249 persone; i guariti sono cresciuti di 213 unità; i deceduti di 188. Nel complesso sono 1.153 i malati ora in terapia intensiva, 125 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 5.036 su 12.839 (il 39,2%).I casi attualmente positivi sono 6.896 in(605 in terapia intensiva, 1.085 i guariti), 1.758 in(112 in terapia intensiva, 43 i guariti), 1.297 in(85 in terapia intensiva, 55 i guariti), 554 in(97 in terapia intensiva, 0 i guariti), 570 nelle(76 in terapia intensiva, 0 i guariti), 352 in(59 in terapia intensiva, 7 i guariti), 243 in(36 in terapia intensiva, 20 i guariti), 174 in(11 in terapia intensiva, 4 i guariti), 172 nel(20 in terapia intensiva, 19 i guariti), 148 in(10 in terapia intensiva, 11 i guariti), 111 in(5 in terapia intensiva, 2 i guariti), 102 nella provincia di(5 in terapia intensiva, 4 i guariti), 103 nella provincia di(4 in terapia intensiva, 0 i guariti), 98 in(2 in terapia intensiva, 1 i guariti), 78 in(12 in terapia intensiva, 4 i guariti), 62 in(8 in terapia intensiva, 2 i guariti), 16 in(3 in terapia intensiva, 0 i guariti), 39 in(0 in terapia intensiva, 0 i guariti), 26 in(0 in terapia intensiva, 0 i guariti), 32 in(2 in terapia intensiva, 1 i guariti) e 8 in(1 in terapia intensiva, 0 i guariti).