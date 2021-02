Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 febbraio: i dati alle 17. Contagi in forte aumento

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. In attesa del nuovo dpcm anti Covid che dovrebbe arrivare domani e riguardare anche la Pasqua, i numeri degli ultimi giorni sono allarmanti, con i positivi e i ricoverati che sono tornati a salire dopo un costante calo nelle ultime settimane.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi, e vedono un forte aumento di contagi in diverse Regioni. In Veneto i nuovi positivi tornano a salire e oggi sono 1.304 con 28 morti, e risalgono nettamente anche in Toscana dove i nuovi casi sono 1.374, con 14 decessi. Anche la Puglia torna oltre i mille casi: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.154, con 27 morti. Emilia Romagna oltre i duemila casi, e non succedeva da inizio gennaio: oggi sono 2.092, con 33 morti. Nel Lazio i nuovi casi sono 1.256, con 18 morti (qui il bollettino della Regione). In Basilicata solo un morto, ma 128 nuovi positivi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

