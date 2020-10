Covid in Campania, 1.410 positivi ma zero morti e il 95% asintomatico

Un altro record ancora! E il Coronavirus fa sempre più paura. Dopo i due record consecutivi di giovedì e venerdì, la curva del contagio raggiunge un altro picco, superando ogni record da quando l'epidemia cominciò a mietere vittime anche in Campania. Il bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale è impietoso: ci sono 1.410 nuovi positivi su 14.704 tamponi effettuati, 121 in più di ieri con 482 tamponi in più effettuati. Di questi 1.410 nuovi contagiati, peerò, 1.343 sono asintomatici e solo 6- presentano sintomi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi registrati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, il mese di ottobre comincia dunque con una clamorosa fiammata del virus: 11.432 tamponi positivi in 17 giorni.



​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 24.443 su 751.931 tamponi effettuati mentre rest fermo a 499 il numero di vittime senza decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 817 ricoverati con sintomi, 31 in più di ieri, e 75 malati in terapia intensiva, otto in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 8.180 a 8.254 con 74 negativizzati in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 20:49

