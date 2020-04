Coronavirus, Fase 2 allo studio con prenotazioni online per i negozi: ecco quali potrebbero aprire per primi

Bonus da 600 euro Inps: andrà solo ai professionisti iscritti alle casse

A riaprire per prima, come riporta FanPage, saranno le aziende considerate di supporto a filiere essenziali come quella agro alimentare e sanitaria ma anche quelle della meccanica. Poi ci saranno gli altri esercizi commerciali per i quali sarà previsto un ingresso scaglionato, come avviene oggi per supermercati e farmacie. Si pensa anche a piattaforme online di prenotazione dei clienti in modo che ogni riapertura sia legata alla possibilità di prenotare la propria presenza in modo da entrare pochi alla volta. Tra i negozi che potrebbero riaprire per primi ci sono cartolerie e librerie, poi esercizi commerciali come pasticcerie, tavole calde e bar e ristoranti con tavoli che dovranno essere distanziati di almeno 2 metri l'uno dall'altro.Si tratta ancora di supposizioni, visto che non è stata ancora data nessuna ufficialità dagli organi governativi. Molto probabilmente la riapertura non avverrà certo dopo Pasqua, si pensa che il Governo prorogherà il lockdown e si parla di riapertura intorno al 4 maggio.