Bonus da 600 euro Inps: andrà solo ai professionisti iscritti alle casse

Grazie a questi requisiti, che le casse non sono in grado di verificare senza la collaborazione dell’Inps, le Casse devono fermare i pagamenti che erano già pronti e a fare.

Cambiano i requisiti delda 600 euro per i professionisti, previsto dal decreto Cura Italia per l'emergenza: con la pubblicazione del decreto imprese in Gazzetta ufficiale, infatti, si precisa ora che l'indennità spetta agli iscritti «in via esclusiva» alle Casse private «non titolari di trattamento pensionistico».Una novità che blocca i pagamenti (imminenti) di parte delle domande di accesso al sussudio, presentate agli Enti dal primo aprile.