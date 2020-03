Coronavirus, la Cina sostiene l'Italia: in arrivo 100mila mascherine, tute, tamponi e ventilatori polmonari

La Cina si prepara quindi ad inviare aiuti massicci all'Italia. Nella telefonata tra Di Maio e il suo omologo Wang Yi si è infatti discusso dell'opportunità di avviare una grande cooperazione sanitaria e tecnologica tra i due Paesi in favore dell'Italia, che ora si trova ad affrontare l'emergenza Coronavirus con grandi difficoltà. Per ora la disponibilità comunicata dalla Cina è di 1.000 ventilatori polmonari, che l'Italia si appresta ad acquistare. La firma dei contratti per far arrivare gli aiuti potrebbe arrivare già nelle prossime ore e Wang Yi ha detto a Di Maio che seguirà questa partita personalmente.

è disposta ad inviare 100miladi massima tecnologia e 20 mila tute protettive all'Italia, oltre che 50 mila tamponi per effettuare nuovi test e 1.000. Della collaborazione tra Italia e, hanno parlato in una telefonata il ministroe il suo omologostamattina. Da parte cinese è arrivata la garanzia a Di Maio che le commesse italiane saranno messe in priorità tra le aziende cinesi per l'acquisto di ventilatori polmonari, una richiesta che oggi non è solo italiana ma di molti altri paesi europei.