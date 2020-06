Coronavirus: 60 morti e 178 casi in più. Pochi tamponi: solo tremila in Lombardia, la Liguria registra più contagi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 33.475. Ieri il dato era di 75. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile neldi oggi lunedì 1 giugno.giornalieri sia a livello nazionale che in Lombardia dove le vittime sono 19 . Dieci i morti in Emilia Romagna, 9 i morti in Piemonte, 7 in Toscana, 4 nel Lazio, 3 in Abruzzo, 2 in Liguria, 2 in Puglia, 2 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Campania, 1 in Sardegna,in Veneto, nelle Marche, nelle province autonome di Trento e Bolzano, in Sicilia, in Umbria, in Valle d'Aosta, in Basilicata, in Calabria e in Molise.Difficile da valutare l'andamento dei contagi,, conin un giorno,. Il rapporto tra positivi e tamponi oggi è 0,65% contro lo 0,59% di ieri. In particolare in Lombardia i test effettuati sono appena 3.572 con un aumento di 50 positivi in ventiquattro ore. Addirittura meno della Liguria che ne ha registrati 56 in più. Solo 21 i casi in Piemonte, 19 in Emilia Romagna e. Il resto d'Italia si mantiene sotto i dieci contagi giornalieri con sei regioni ferme a quota zero: Basilicata, Molise, Calabria, Umbria, Sicilia e Marche.Cala anche il numero di guariti, 848 in più, mentre le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 41.367, con una diminuzione di 708 unità. Sono 424 i malati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri, 6.099 i ricoverati con sintomi, 288 in meno.I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 233.019 (335 in più rispetto a ieri), di cui 33.475 morti e 158.355 guariti o dimessi, 848 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 41.367 persone, ieri era di 42.075, una diminuzione di 708 unità.I tamponi effettuati fino ad oggi sono 3.910.133, 31.394 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 2.451.674. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono 424 i malati in terapia intensiva, 11 in meno rispetto a ieri. Di questi, 167 sono in Lombardia (-3). I ricoverati con sintomi sono 6.099, 288 in meno, e le persone in isolamento domiciliare sono 33.475 (-1.778).Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, glisono 20.861 in Lombardia (-135), 5.062 in Piemonte (-99), 3.068 in Emilia-Romagna (-95), 1.468 in Veneto (-32), 1.082 in Toscana (-29), 611 in Liguria (-58), 2.894 nel Lazio (-89), 1.327 nelle Marche (-11), 939 in Campania (-41), 1.155 in Puglia (-22), 293 nella Provincia autonoma di Trento (-11), 967 in Sicilia (-19), 266 in Friuli Venezia Giulia (-12), 744 in Abruzzo (-9), 123 nella Provincia autonoma di Bolzano (-4), 31 in Umbria (+0), 161 in Sardegna (-24), 17 in Valle d'Aosta (+2), 135 in Calabria (-9), 135 in Molise (-10), 28 in Basilicata (-1).Quanto alle, sono in Lombardia 16.131 (+19), Piemonte 3.876 (+9), Emilia-Romagna 4.124 (+10), Veneto 1.918 (+0), Toscana 1.048 (+7), Liguria 1.465 (+2), Lazio 739 (+4), Marche 987 (+0), Campania 413 (+1), Puglia 506 (+2), Provincia autonoma di Trento 462 (+0), Sicilia 274 (+0), Friuli Venezia Giulia 335 (+2), Abruzzo 408 (+3), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 76 (+0), Sardegna 131 (+1), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 97 (+0), Molise 22 (+0), Basilicata 27 (+0). I tamponi per il coronavirus sono finora 3.910.133, in aumento di 31.394 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 2.451.674.