Coronavirus, nel Lazio 7 nuovi positivi di cui 5 a Roma. Al Bambin Gesù solo tre bambini ricoverati

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nel Lazio continua il trend di calo dei contagi con pochissimi nuovi casi di positività registrati anche nelle ultime 24 ore. Come comunica l'assessorato alla Sanità della Regione sulla sua pagina Facebook dedicata, i: nessun caso nella provincia della Capitale, così come a Frosinone, Rieti e Viterbo, solo 2 nuovi positivi a Latina.– 4 nuovi casi positivi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 87 anni con precedenti patologia. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;1 nuovi casi positivi. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 1 persona uscita dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 65 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 51 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;– Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;- Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini;45 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;– 10 pazienti ricoverati. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;- 45 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. 1 paziente guarito;- 13 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 8 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale;- Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;- Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;- restano 3 bambini ricoverati al centro Covid di Palidoro. Si segnalano, nelle ultime 48-36 ore, 3 trapianti di fegato e 1 doppio trapianto di polmoni su bambini ricoverati al Gianicolo.