Coronavirus, 333 morti e 1.739 casi in più. Mille ricoverati in meno, calano i positivi MAPPA

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per conseguenze derivate dal Ieri il dato era di 260 . È quanto ha diramato dal capo dipartimento della Protezione civile Angeloneldi oggi lunedì 27 aprile.Numeri in calo, tranne per le vittime che sono 73 in pù di ieri, in praticamente tutti i dati forniti oggi.così come sonoaccertati, ieri erano 2.324. Sono meno anche i guariti, oggi 1.696 contro i 1.808 di 24 ore fa, e soprattutto i tamponi, che in due giorni sono precipitati da oltre 60mila a poco più di 30mila.Prosegue anche la flessione della pressione delle strutture ospedaliere. Il numero di pazienti in terapia intensiva scende sotto quota 2.000, 50 in meno rispetto a ieri, e i ricoverati con sintomi sono addirittura 1.019 in meno.Dati decisamente bassi, se confrontati alle scorse settimane, in tutta Italia con la Lombardia che conta 590 nuovi casi positivi (e quasi mille ricoverati in meno), il Piemonte 278 e l'Emilia Romagna 212. Zero casi sia in Basilicata che in Molise, due in Umbria e tre in Sardegna. Unico valore anomalo di crescita a Trento che oggi presenta il doppio dei casi di ieri (+101).«Il trend di progressivo decremento e riduzione, al di là dell'aspetto del fine settimana che presenta sempre un calo di tamponi», lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro.I casi in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 199.414 (1.739 in più rispetto a ieri), di cui 26.977 morti e 66.624 guariti, 1696 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 105.813 persone, ieri era di 106.103, un diminuzione di -290 unità.effettuati fino ad oggi sono, nell'ultimo giorno 32.003 (Ieri erano 49.916). Ufficializzato anche il numero di persone realmente sottoposto al test che sono 1.237.317. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.Sono, 50 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia (-26). I, 1.019 in meno rispetto a ieri, e XXX (+XXX) sono quelli in isolamento domiciliare.