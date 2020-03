Coronavirus, a Bari molti casi di genitori contagiati dai figli tornati dalla Lombardia

coronavirus

Uno dei timori più espressi nelle scorse settimane, dopo l'istituzione della, si è drammaticamente avverato: in alcune regioni meridionali si stanno moltiplicando idida parte di studenti e lavoratori che, in treno o su altri mezzi, si sono precipitati nei paesi di origine e hanno finito per. Lo ha confermato, tra gli altri,, direttore del reparto di malattie infettive delIl dottor Angarano ha infatti spiegato al Corriere del Mezzogiorno: «Molti dei pazienti ricoverati in questi giorni sono genitori di giovani che sono tornati nelle scorse settimane da Milano e dalla Lombardia. Per questo, è prevedibile che grandi o piccoli focolai, nei prossimi giorni, finiranno per generare altri focolai. L'epidemia durerà ancora».Quanto rivelato dal medico del Policlinico di Bari ha di fatto confermato la previsione fatta nei giorni scorsi da Silvio Brusaferro, commissario staordinario dell'Istituto superiore di sanità. I timori di vari presidenti delle regioni del Sud, da Michele Emiliano a Vincenzo De Luca, passando per Nello Musumeci, si sono quindi in qualche modo avverati.