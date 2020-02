Coronavirus, in Italia prezzi alle stelle per gli igienizzanti. Amuchina su Amazon a 98,99 euro

Coronavirus, si va verso la decisione di chiudere tutte le scuole in Lombardia e Veneto

Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle. Non è libero mercato ma speculazione vergognosa. Farò interrogazione urgente ma anche Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo

Nelle farmacie si fatica a trovare igienizzanti per le mani intanto su Amazon qualcuno vende con prezzi alle stelle.

Non è libero mercato ma speculazione vergognosa.

Farò interrogazione urgente ma anche

Amazon faccia il suo per impedire vendite al rialzo. #coronavirus — Marianna Madia (@mariannamadia) February 23, 2020

La concorrenza, quella tra gli sciacalli.@AmazonIT @AmazonItalia non hai nulla da dire? O, meglio ancora, da fare?

Siamo d’accordo che questa è una porcata inumana? #amuchinatidelbounty pic.twitter.com/GFvhphCXJF — Frankie hi-nrg mc (@frankiehinrgmc) February 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Febbraio 2020, 12:33

