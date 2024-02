Caccia agli evasori: «Controlli anche sui social come per il terrorismo»

di Alessandra Severini

A breve la lotta all'evasione potrebbe passare anche attraverso i social network. Perché «l'evasione fiscale è come un macigno, tipo il terrorismo». Le parole forti del viceministro dell'Economia Maurizio Leo si scagliano contro uno dei mali endemici del paese, che toglie alle casse statali almeno 100 miliardi di euro. L'uso di nuovi strumenti come il cosiddetto 'data scraping' nella caccia ai furbetti è più che un semplice auspicio. L'ipotesi è allo studio nell'ambito del concordato preventivo biennale, il nuovo regime per le partite Iva. «Ci si sta lavorando con l'Agenzia delle Entrate, Sogei e col Garante della Privacy - ha spiegato Leo - Da parte loro c'è assoluta disponibilità, fermo restando la tutela dei dati personali».

Presto dunque il Fisco potrebbe non limitarsi ad analizzare i dati economici e finanziari relativi al contribuente ma sbirciare anche fra le foto, i video, i post su cene in ristoranti extra-lusso o vacanze in mete da favola, magari non proprio in linea col reddito dichiarato. L'obiettivo è di usare questi elementi «a supporto dell'attività di indagine» andando a "corroborare le proposte fatte" dall'amministrazione finanziaria. L'esecutivo intende fare ancora di più nella guerra agli evasori. «Non abbassiamo la guardia - dice il viceministro di FdI - quelli che non aderiranno al concordato entreranno in liste selettive, dove si faranno i controlli e nel caso di anomalie, si interverrà».

Le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia non sono piaciute troppo alla Lega. «La lotta all’evasione non sia un'indiscriminata caccia alle streghe», dicono in coro molti esponenti leghisti ricordando la loro ricetta: «Ridurre il carico fiscale raggiungendo una Flat Tax al 15% per tutti e semplificare gli adempimenti».

