Tocca il congelatore, resta folgorato: 14enne gravissimo all'ospedale

Un ragazzino è rimasto folgorato oggi, 6 giugno, toccando il congelatore dei nonni. È successo nal tardo pomeriggio di oggi nella casa degli anziani a Cesiomaggiore.

Il minorenne un 14enne di San Gregorio nelle Alpi, è stato colpito da una forte scossa elettrica toccando un congelatore mentre si trovava dai nonni. Le cause sono in corso di accertamento. Il ragazzino è stato elitrasportato a Treviso in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Feltre che indagano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Giugno 2021, 22:32

