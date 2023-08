Concorso Agenzia delle Entrate, ultimo giorno per presentare la domanda: ecco come fare

di Redazione web

Con l'estate di mezzo, potrebbe essere caduto nel dimenticatoio. Si tratta del concorso per l'Agenzia delle Entrate che riguarda oltre 4 mila nuove assunzioni. Le domande per accedere alle prove, infatti, scadono oggi 28 agosto 2023, e si possono presentare solo per via telematica, tramite il format di candidatura disponibile sul Portale unico del reclutamento “inPA”.

Nel dettaglio c’è tempo fino alle ore 23:59 di oggi, per candidarsi a uno dei 3.970 posti di funzionario per attività tributaria o ad uno dei 530 posti di funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare. Per entrambe le posizioni si tratta di contratti a tempo indeterminato e le selezioni puntano ad ampliare l'organico di circa 11mila unità entro la fine del 2024.

Domanda online

Per candidarsi basta accedere al Portale unico del reclutamento “inPA”, a questo indirizzo https://www.inpa.gov.it/, previa autenticazione con Spid/Cie/Cns/eIDAS. Per le prove scritte delle due selezioni saranno fornite indicazioni il 4 settembre 2023, sul sito dell'Agenzia e sul portale “inPA”. Come titolo di studio, è richiesta una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione, Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell'Economia e della gestione aziendale oppure un diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio.

Le destinazioni

I nuovi assunti dal Fisco saranno impiegati nell'assistenza e consulenza ai contribuenti, collaboreranno alla gestione e all'erogazione dei servizi, alle attività di analisi sugli illeciti fiscali, alle attività di verifica e ai controlli.

L'altra parte del concorso, invece, riguarda i servizi di pubblicità immobiliare che incaricheranno 530 giovani laureati che si occuperanno delle attività di aggiornamento e conservazione dei registri immobiliari in Lombardia (86 unità), Lazio, Veneto, Piemonte e Toscana; occorre essere in possesso di una laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici oppure di un diploma di laurea in Giurisprudenza.

