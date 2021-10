Comunali 2021, ballottaggio Trieste: i risultati in diretta. Le prime proiezioni: «Dipiazza al 51,2%, Russo al 48,8%»

Comunali 2021, i ballottaggi: i risultati a Trieste in diretta su Leggo.it a questa pagina. La sfida è tra il candidato di centrodestra, Roberto Dipiazza (che al primo turno aveva raggiunto il 46,92%) e quello di centrosinistra Francesco Russo (31,65% due settimane fa).

Leggi anche > I risultati di Torino. Lo Russo molto avanti a Damilano

Secondo le prime tendenze, afferma Enrico Mentana sulla consueta diretta elezioni del TgLa7, a Trieste ci sarebbe un forte equilibrio tra Dipiazza e Russo. Per conoscere il nome del nuovo sindaco bisognerà aspettare dunque prima gli exit poll, poi le proiezioni e infine il conteggio ufficiale. Per i primi exit poll della Rai entrambi i candidati sarebbero in una forbice tra il 48 e il 52%. La prima proiezione, sempre Rai, dà invece Dipiazza al 51,2% e Russo al 48,8%.

BALLOTTAGGI, I RISULTATI A TRIESTE

Roberto Dipiazza (centrodestra):

Francesco Russo (centrosinistra):

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA