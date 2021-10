Ballottaggi, il centrosinistra avanti in quasi tutti i comuni: «Si profila un cappotto»

C'è entusiasmo nel centrosinistra dopo i primi risultati dei ballottaggi: oltre a Roma e Torino, il Pd risulta vincitore in comuni come Cosenza, Isernia, Caserta, Savona, Varese e Latina. In bilico solo Trieste, dove alla sede del Pd arrivano dati ancora incerti, e dove c'è equilibrio tra Dipiazza (centrodestra) e Russo.

«Si profila un quasi cappotto. Anzi, un cappotto», il commento da fonti del Pd all'agenzia Adnkronos. Secondo i dati, considerati affidabili, valutati in questi momenti alla sede del Pd il centrosinistra risulta vincitore nella stragrande maggioranza delle città: «Alla fine, il centrosinistra governerà circa il 70% dei comuni», spiegano i dirigenti dem.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 16:38

