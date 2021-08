Uomo muore folgorato mentre lavorava in una vigna. Ferito un altro ragazzo di 29 anni

Tragedia nel comasco dove un uomo è morto folgorato mentre stava lavorando in una vigna, mentre un altro, un 29enne italiano che stava lavorando con lui, è rimasto folgorato in maniera meno grave, alle gambe, e portato in ospedale a Gravedona. Tutto è successo poco dopo le 11 a Domaso, in località Gaggio, in provincia di Como.

L'uomo deceduto avrebbe un'età apparente intorno ai 70 anni. Da quello che hanno potuto vedere i soccorritori, la vittima e il 29enne stavano lavorando nella vigna con un generatore, ma la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza, CNSAS, vigili del fuoco e carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Agosto 2021, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA