Allenatore di pallavolo accusato di molestie su 10 ragazzine: abusate durante camp estivo

Un allenatore di pallavolo comasco è stato sospeso dalla sua società perchè accusato di averdieci ragazzine dai 9 ai 14 anni nel luglio scorso, in Toscana, durante un camp estivo. Lo riporta il Corriere della Sera. Arrivato all'in questa stagione,, 47 anni, è stato «sospeso da ogni attività in attesa che si chiarisca la vicenda» dai dirigenti della società varesotta che sono venuti a sapere dell'indagine a suo carico solo pochi giorni fa.Secondo quanto riferito da 10 ragazzine, nella notte del 4 luglio, Andreani è entrato nelle loro stanze dell'hotel di Marina di Massa, dove stavano svolgendo un camp di pallavolo, e le avrebbe molestate. Dopo aver segnalato quanto avvenuto agli organizzatori, il giorno successivo Andreani sarebbe stato allontanato dal camp. «L'indagine è in corso - ha spiegato il suo avvocato Giuseppe Tricarico -. Ci sarà un incidente probatorio per verificare l'attendibilità delle testimonianze. Restano molti elementi da valutare».