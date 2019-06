Colpita con un calcio in faccia dal cavallo: ragazzina di 15 anni in coma farmacologico

Una ragazzina di 15 anni è ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata colpita in faccia con un calcio dal cavallo sul quale era in sella: la 15enne è in coma farmacologico nel reparto di rianimazione al Cto di Torino dopo l'incidente avvenuto in tarda mattinata al la Società Ippica di via Stupinigi a Orbassano. Ancora da chiarire l'esatta della vicenda anche se dalle prime informazioni la ragazzina, che era al maneggio insieme alla madre, sarebbe stata disarcionata dal cavallo e colpita al volto da uno zoccolo. Lunedì 17 Giugno 2019, 22:07

