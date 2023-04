Dalla barba alla tinta dei capelli: ecco il galateo degli equipaggi Ita Airways

Per lui: Barba? Sì, ma curata. Orecchino? Mai. Capelli? Corti. Per lei. Sì ai capelli lunghi ma niente ricrescita e sempre puliti e che non coprano gli occhi. Sì agli orecchini, anelli alle dita al massimo due (due anche per lui). Per entrambi: niente sigarette penzolanti e gomme in bocca, mani in tasca, poco rispetto per la divisa. Sono solo alcune regole di “ben vestire” e portamento che Ita Airways ha scritto nero su bianco in una guida diffusa ai suoi piloti e assistenti di volo. Insomma, l’abito non fa il monaco ma di certo fa il pilota e l’assistente di volo. «Il lookbook è un prezioso strumento creato per aiutarti a mantenere in ogni momento un aspetto impeccabile, elegante, e in linea con i valori di Ita Airways», scrive la compagnia aerea. Sobrietà educazione e understatement sono i fari guida. Regole di rispetto e di buon senso che vietano tocchi di personalizzazione e di salti in avanti nella contemporaneità.

UNIFORME

Si raccomanda venga indossata solo «in servizio» e portata «in modo impeccabile in ogni circostanza e luogo». Giacca sempre abbottonata, pantaloni con cintura ultimo modello (no ai nostalgici del vintage). Peraltro la guida ricorda che quando si indossa l’uniforme «non è consentito» fumare in pubblico, né tenere le braccia conserte, masticare gomme o bere e mangiare (regole peraltro da matita rossa in ogni circostanza ed età).

OLOROGI

Vietati quadrante enorme, colori sgargianti o gemme e paillettes. No ai piercing visibili, dalle sopracciglia a naso e orecchie. Vade retro tatuaggi: «Non sono consentiti tatuaggi visibili».

GIOIELLI

Al massimo due anelli sia per la donna sia per l’uomo. Possono essere preziosi come oro oppure argento, ma di stile tradizionale e di dimensioni moderate. Niet anelli al pollice. Gli orecchini sono permessi alle donne, non agli uomini.

CAPELLI

Passando all’acconciatura, a dettare la linea anche in questo caso è la sobrietà. Per le donne «vanno tenuti sempre puliti, ben pettinati e non devono coprire il viso e gli occhi». Inoltre la ricrescita dei «capelli tinti non deve essere visibile». Per gli uomini capelli corti, ordinati.

BARBA

Per gli uomini barba e baffi sono i veri sorvegliati speciali. La barba «ben pettinata, sagomata» e «non più lunga di 5 millimetri». Il pizzetto, corto e ben curato. Idem i baffi. «Corti e classici». Vietato il pizzetto senza baffi, la barba senza baffi, la mosca sotto il labbro. Le basette, idem. Classiche, dritte, non alla Elvis. Regole sacrosante. Ma la richiesta principale, non scritta, resta sempre una: cordialità, rispetto e buona educazione.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA