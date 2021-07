Cobra in città, scatta l'allarme del sindaco: «Fate molta attenzione»

Avvistato un serpente dalle sembianze di un cobra a Sant'Agapito, piccolo comune in provincia di Isernia (Molise).

Bus precipitato a Capri, morto Emanuele Melillo: il giovane autista lascia la moglie incinta

Come riporta Fanpage.it, il serpente sarebbe stato avvistato nella tarda mattinata di oggi alle porte della città, tra le campagne, vicino la ferrovia del paese.

Come appare dalla foto, scattata da un testimone che si trovava in viale delle scienze, il serpente presenta una netta somiglianza ad un cobra. Appena saputo, il sindaco, Giuseppe di Pilla, ha avvisato le autorità di polizia, la prefettura e gli altri enti e organizzazioni per evitare conseguenze drastiche.

«Fate molta attenzione» ha detto il primo cittadino, dopo aver emanato un'ordinanza per allertare la zona limitrofa e invitare i residenti a non uscire se non strettamente necessario. «Su tutta la zona, sarà emessa un'ordinanza di assoluto divieto di accesso ai campi circostanti, in particolare in presenza di siepi e sterpaglie».

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Isernia, i Carabinieri di Monteroduni e i colleghi del reparto Forestali di Isernia, oltre ad associazioni animaliste di Campobasso. Finora, le ricerche non hanno portato alcun esito ma, data la grandezza dell'area, proseguiranno nelle prossime o

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Luglio 2021, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA