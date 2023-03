Clochard vince 300mila euro con un gratta e vinci, con i soldi paga le multe e aiuta la Caritas: «Non dimentico chi mi ha aiutato»

di Redazione web

La fortuna gli ha restituito la vita che sognava, ma lui non ha dimenticato gli invisibili e chi lo aveva aiutato nei momenti più difficili. Tiziano Pellonara, ex clochard di 63 anni, ha vinto 300mila euro con un gratta e vinci, comprato con 20 euro di elemosina. Parte di quei soldi, “l’uomo col cappello” (come era conosciuto a Jesi) li ha donati alla Caritas. «Mi hanno aiutato, sono riconoscente alla Caritas e non me lo scordo. Se fai del bene, ti torna indietro», ha raccontato.

Il racconto

Tiziano, ex operaio dell'azienda Italim con sede a Pescara, ha lasciato il lavoro a 7 anni dalla pensione. Quando è rimasto senza soldi non è più riuscito a reinventarsi. «Non sono uno che si perde d’animo, anche perché sono molto credente», confida Pellonara che si piazza al semaforo e improvvisa show e balletti lanciando il suo cappello giallo in aria, riporta Il Messaggero.

Nell'estate del 2020 la vittoria con il gratta e vinci, ma pochi mesi dopo il patrimonio viene congelato a causa della denuncia di un parente. Con l'aiuto di un amico riesce a riavere indietro la vincita. Allo stato finiscono 60mila euro di tasse, con 5mila euro paga le multe e fa una donazione alla Caritas. «Sono felicissimo – dice ancora Tiziano – ho risolto tutti i problemi e non tornerò più al semaforo. Ma la mia vita non cambia: resterò con mia madre che ha bisogno di me e una volta l’anno vado a Loreto, a ringraziare».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 16:15

