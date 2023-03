Berlusconi lascia l'ospedale San Raffaele: al suo fianco Marta Fascina

Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da lunedì per effettuare delle visite di controllo, che si sono protratte per alcuni giorni.

Il presidente di Forza Italia era entrato nell'ospedale milanese per una serie di controlli. Martedì pomeriggio Silvio Berlusconi aveva ricevuto la visita del fratello Paolo, ieri intorno all'ora di pranzo quella del figlio minore Luigi.

Sorridente al fianco di Marta Fascina

Silvio Berlusconi ha lasciato alle 13:43 in auto l'ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da lunedì scorso per controlli ritenuti di routine, accompagnato dalla compagna Marta Fascina. L'ex premier, apparso sorridente e con indosso un cappotto scuro, con un accenno della mano ha salutato cronisti e curiosi che lo attendevano all'esterno della struttura sanitaria.

La polemica sul processo Escort di Bari

Intanto, l'Avvocato Federico Cecconi ha smentito le indiscrezioni per cui il ricovero del Cav al San Raffaele di Milano sarebbe stato prolungato per evitare la sua presenza a Bari davanti ai giudici per il processo Escort: «La sua presenza non era prevista, il suo esame da imputato era stato calendarizzato in un primo momento a gennaio, ma poi rinviato e ancora non è stata fissata una nuova data. Prima di lui devono essere sentiti i testi

