Buttafuori accoltellato fuori dal Donoma. L'aggressore è un pescarese di 28 anni che si trovava nel locale civitanovese per festeggiare un addio al celibato. Il ferito è stato soccorso e portato in ospedale. Il giovane abruzzese - stando a quanto emerso aveva bevuto qualche bicchiere di troppo - è stato portato in commissariato e la sua posizione è ora al vaglio degli agenti guidati dal commisario capo Lorenzo Sabatucci. Ultimo aggiornamento: 15:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA