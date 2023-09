Ciro Grillo, la ragazza che lo accusa di stupro a sopresa in aula (ma la allontanano): «Ora devo farmi forza»

di Redazione web

Il volto coperto da una mascherina, accompagnata dall'avvocata Giulia Buongiorno. Così si è presentata stamattina in aula, per la prima volta dall'apertura del processo per violenza sessuale di gruppo, la ragazza italo-norvegese principale accusatrice di Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi. Per la studentessa all'epoca dei fatti 18enne, un ritorno in Sardegna: «Adesso devo farmi forza», ha detto alla sua legale.

Questa mattina la giovane ha preso parte all'apertura dell'udienza ma non potrà assistere alla deposizione dell'altra presunta vittima che verrà sentita oggi. Gli avvocati degli imputati si sono infatti opposti e la ragazza è stata fatta accomodare in un'altra stanza del tribunale, in attesa della pronuncia deui giudici sulle questioni tecniche legate al collegio giudicante sollevate dalla difesa e che si proceda con la testimonianza dell'amica che si trovava con lei nella villetta di Porto Cervo la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 quando si sarebbe consumata la violenza sessuale di gruppo per la quale sono indagati, oltre al figlio del fondatore del M5S, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. La ragazza, difesa in aula dall'avvocato Vincio Nardo, dovrà rispondere alle domande del Procuratore Gregorio Capasso.

Respinta richiesta di sospensione udienza

Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania del processo per il presunto stupro di gruppo in Costa Smeralda ha respinto la richiesta di rinvio del processo e la riapplicazione del giudice Nicola Bonante, trasferito nel frattempo al Tribunale di Bari, avanzata in apertura udienza dalla difesa di Francesco Corsiglia, uno dei quattro imputati per lo stupro che sarebbe avvenuto nel luglio del 2019. Il giudice Bonante nei mesi scorsi ha lasciato il Tribunale ed è stato applicato a otto processi, ma non a quello che vede alla sbarra Ciro Grillo e i suoi amici. Ma oggi gli avvocati Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle hanno presentato, a inizio udienza, l'istanza. «La difesa di Francesco Corsiglia chiede che il Tribunale revochi l'ordinanza sub C, rimettendo in termini le parti per formulare le loro istanze, revocando ogni atto successivamente assunto e disponga che il presente verbale e quello dell'udienza del 10 luglio siano trasmessi alla Presidente della Corte di appello di Cagliari e al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania affinché reiterino al Csm l'istanza di applicazione del dottor Bonante, per il presente procedimento sollecitandone l'immediata decisione e, nelle more, disponga il rinvio, per conoscere le determinazioni del Csm, ad altra udienza», hanno detto. Ma dopo una breve camera di consiglio i giudici hanno respinto la loro richiesta. Adesso ci sono altre eccezioni di altri legali della difesa.

