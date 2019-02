Prof passeggia in centro, torna a casa e Ombretta muore stroncata da un malore

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CINGOLI - Il mondo della scuola e non solo piange la morte della professoressa Ombretta Maria Rondini, 71 anni, insegnante di Lettere soprattutto all’ex Istituto magistrale. Ma negli ultimi anni ha lavorato al liceo linguistico e delle scienze umane. Una docente molto preparata, una donna cordiale e solare, impegnata anche nel sociale. È stata componente del comitato “Ancora non è notte a Cingoli”, impegnato nella difesa dell’ospedale di Cingoli.È stata una morte improvvisa che ha lasciato sotto choc tutta la comunità. Fino a poche ore prima era in centro per alcune commissioni e aveva parlato con diverse amiche. Quando è rientrata a casa si è sentita male. Immediato il trasporto a cura del 118 all’ospedale di Jesi, ma purtroppo la donna è spirata poco dopo nonostante i tentativi dei medici di strapparla alla morte.