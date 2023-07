Ciclista travolto e ucciso da un'auto, l'incidente choc in Puglia: «È sbucato all'ultimo, non ho potuto evitarlo»

di Redazione Web

È stato travolto ucciso da un'auto mentre era in sella della sua bicicletta. Un cittadino straniero di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella Marina di Manduria, in provincia di Taranto. Ha perso la vita dopo uno scontro con un'auto Golf Volkswagen. Uno schianto violento che non ha lasciato scampo al ciclista.

Ciclista travolto e ucciso

Il violento impatto è avvenuto su una strada provinciale all'altezza della località Urmo Belsito. Il ciclista è stato investito dall'auto riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato invano di rianimare il malcapitato.

Il conducente della vettura ha riferito di averlo visto all'ultimo momento e di non aver fatto a tempo ad evitarlo. I carabinieri di Manduria hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità. Su disposizione del magistrato di turno, i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 18:47

